Moeten we leren leven met corona? ‘Als circulatie zo hoog is, kún je niet met het virus leven’

Is er een mogelijkheid om de zorg coronaproof in te richten? Armand Girbes, hoofd ic van het Amsterdamse UMC op de VUmc locatie denkt van wel. En dat hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te worden. ,,We zijn al een flink eind als we Covid-19 gewoon als onderdeel van de gehele zorg zien’’, denkt hij hardop. ,,Ziekten zullen blijven komen, maar we moeten het anders gaan organiseren, waardoor het behapbaar blijft voor ons als maatschappij. We zien nu dat door dit kleine aantal zieke mensen - momenteel ongeveer 466 mensen op de ic en 1850 in het ziekenhuis op 18 miljoen mensen - het zorgsysteem verstopt raakt. Het is toch gek dat ziekenhuizen ontwricht raken door vier extra coronapatiënten op de ic?’’