Mondhygiënist: ‘Maak geen poetsbeweging met je elektrische tandenborstel’

Door corona sporten we veel meer buiten, maar zonder de juiste maatrege­len is dat bloedlink in het donker

12 november Je gaat lekker vóór het werk een rondje hardlopen. En een paar uur later zit je in het ziekenhuis met botbreuken. Dat overkwam de Alphense wethouder Gert-Jan Schotanus (49). In het donkere Bentwoud kwam hij in frontale botsing met een fietser. Hoe veilig is buitensporten nu de dagen korter worden?