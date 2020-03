Monique (31): Het is lastig dat voor mij besloten is dat ik geen kinderen kan baren

Longartsen met handen in haar: ‘Aanbevolen medicijnen hebben niet veel effect, maar wel bijwerkin­gen’

22 maart Longartsen zitten met hun handen in het haar omdat er geen effectieve behandeling is voor het coronavirus. In een nieuwe Nederlandse richtlijn die specialisten gisteren met elkaar bespraken, staat dat er nog onvoldoende bewijs is voor de werking van de in de richtlijn genoemde medicijnen. Sommigen richten wellicht zelfs meer schade aan dan dat ze goed doen. ,,In de praktijk zien we in Brabant tot nu toe niet veel effect van die medicijnen, maar hebben patiënten wel last van bijwerkingen.’’