Nederland is vaccinatiedoolhof (en makkelijk wordt het ook de komende maanden niet)

27 maart In de nieuwe rubriek Hemd van het Lijf uit ons magazine Mezza vertellen BN’ers over hun gezondheid. Tv-presentator Anita Witzier (59) overweegt soms een facelift en heeft acupunctuur ontdekt. Op 1 april doet ze live verslag van The Passion op NPO1.