Nederland massaal aan de bril: oogartsen voorzien explosieve toename slechtzienden

Myopie, een groeiend oogpro­bleem van wereldfor­maat

In 2050 heeft ongeveer 50% van de wereldbevolking last van bijziendheid. Bijziendheid, ook wel Myopie, is de meest voorkomende oogafwijking wereldwijd. Dichtbij kan men nog goed zien, maar veraf wordt het zicht steeds slechter. Het aantal kinderen met Myopie is snel stijgende. En ook de min-sterkte wordt steeds hoger.