Nederlandse artsen waarschuwen voor complicaties na ‘mooimaakvakantie’

Dertig nieuwe cliënten, verdeeld over twee volgeplande dagen in de week. Zo druk is het wekelijks op het complicatiespreekuur van dermatoloog Peter Velthuis in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Daar ziet hij mensen die complicaties kregen na een behandeling met fillers in hun lippen, billen, borsten of een ander lichaamsdeel. Hij schat dat 10 procent van de bezoekers een ingreep in het buitenland heeft laten doen. ,,Turkije is populair’’, weet Velthuis. ,,Maar ook het Caribisch gebied, Libanon en Iran. De belangstelling voor schoonheid is in die landen enorm.’’