Nederlandse slachtoffers nemen juridische stappen tegen Turkse cosmetisch arts

Sharida Tuinfort, de 39-jarige dochter van Hari, reisde vorig jaar februari naar Turkije voor een cosmetische operatie aan haar billen en buik. Drie dagen na de urenlange operatie overleed Sharida aan complicaties, ze verbleef toen nog in de kliniek. Ze laat drie jonge kinderen na.



Moeder Julie Hari wil de behandelend arts, Aydin Tekgoz uit Istanboel, ter verantwoording roepen. Ze verwijt hem nalatigheid. Zo was onder meer de nazorg na de operatie niet goed, stelt ze. ,,Ik wil gerechtigheid voor mijn dochter’’, zegt Hari. En andere vrouwen moeten beter worden geïnformeerd over de gevaren van dergelijke, medisch niet noodzakelijke operaties.

‘Operaties met hoog risico’

Deze krant schreef vorig jaar meerdere verhalen over meerdere Nederlandse vrouwen die kampten met zware complicaties na operaties door de Turkse arts Tekgoz. De arts stelde toen in een reactie: ,,Dit zijn operaties met een hoog risico, waarbij complicaties kunnen optreden. Wat er is voorgevallen, is ongelukkig. Het overlijden van Sharida heeft ons geschokt.’’

Hari heeft inmiddels een Nederlands-Turkse advocaat in de arm genomen. Die gaat twee procedures opstarten. ,,Die zijn vooralsnog vooral gericht op het verkrijgen van meer informatie vanuit de kliniek. We hebben nog niet alle documenten van het onderzoek dat moet zijn uitgevoerd na de dood van Sharida’’, stelt advocate Cemre Yilmaz-Akyay, die werkt vanuit de Turkse plaats Samsun. Ook staat het doen van aangifte tegen de arts op de planning.

Een tweede Nederlandse vrouw die door de arts werd geopereerd en kampte met complicaties, wil via dezelfde advocaat ook een procedure opstarten. De vrouw, die anoniem wil blijven, stelt dat bij haar operatie fouten werden gemaakt waardoor een borst na de operatie weer openscheurde. ,,Dit moet stoppen’’, zegt zij.

Onder druk gezet

Een derde Nederlandse vrouw, die in 2020 door Tekgoz werd geopereerd en ook complicaties kreeg, voerde al eens een juridische procedure tegen de arts. Zij wilde haar patiëntendossier inzien en van hem weten welke borstimplantaten hij bij haar had ingebracht. De arts wilde daar geen informatie over geven. Die procedure staat inmiddels stil omdat de vrouw de financiële middelen niet heeft om door te procederen. Andere Nederlandse vrouwen meldden onder druk te zijn gezet om zich niet negatief uit te laten na complicaties.

Hari is inmiddels een online inzamelingsactie via GetFunded begonnen om het geld voor de juridische kosten bijeen te krijgen. Haar inzamelingscampagne heet ‘Gerechtigheid voor Sharida’. Ook wil ze een stichting oprichten om te waarschuwen voor de risico’s van dergelijke cosmetische operaties.

Sharida Hari overleed door een cosmetische ingreep in Turkije. Haar moeder wil nu slachtoffers van cosmetisch falen helpen door het opzetten van een stichting: