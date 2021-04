Nico's kans op overleving was 1 procent: ‘Heb ik die toch mooi te pakken’

Veertig jaar geleden drukken we elkaar voor het eerst de hand. Als leerling-verslaggever bij het Rotterdams Nieuwsblad kijk ik naar hem op. Nico is een van de mannen die de mooie klussen doet. Die zomer van 1979 bijvoorbeeld, tijdens een bittere havenstaking. Journalist De Vries is niet van de schepen, de kranen, de containers. Hij is van de software - de mensen, de arbeiders, de vakbonden, het sociale. Op een van de laatste plekken waar de klassenstrijd nog tot bloedens toe wordt gevoerd, is hij er om verslag te doen.