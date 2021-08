Niet gevaccineerd? Dan is risico op ziekenhuisopname met deltavariant twee keer zo hoog

De kans om opgenomen te worden in het ziekenhuis is twee keer zo hoog bij besmetting met de deltavariant, dan bij de oorspronkelijke alfavariant van het coronavirus. Dat concluderen onderzoekers van de University of Cambridge en Public Health England na bestudering van ruim 40.000 besmettingen in Engeland tussen eind maart en eind mei 2021.

De resultaten zijn gepubliceerd in het medisch tijdschrift The Lancet en gaan over het risico dat niet-gevaccineerde mensen lopen. De gegevens laten geen conclusies toe voor volledig gevaccineerde personen.

Eerdere onderzoeken gingen vooral over de hogere overdraagbaarheid van de deltavariant, die ook in Nederland inmiddels verantwoordelijk is voor vrijwel het grootste deel van alle coronabesmettingen. Naar het risico op een ernstig verloop van de ziekte was nog maar weinig onderzoek gedaan. De wetenschappers gebruikten de resultaten van tienduizenden positieve tests die via genetische analyse werden toegewezen aan delta of alfa. Bijna 9.000 hadden betrekking op de deltavariant, ongeveer 35.000 werden toegeschreven aan de alfavariant. Die gegevens legden de wetenschappers naast het aantal ziekenhuisopnames.

Na aanpassing van de gegevens op basis van factoren als leeftijd en demografie, die gewoonlijk het risico op het ontwikkelen van een ernstige ziekte verhogen, ontdekten ze dat wie besmet is met de deltavariant, gemiddeld 2,26 keer zoveel kans loopt om binnen twee weken na de test opgenomen te worden in het ziekenhuis.

Quote Volledig gevacci­neerd worden is van cruciaal belang om het risico op symptomati­sche infectie te verminde­ren Biostatisticus Anne Presanis (Universiteit van Cambridge)

Vaccins zeer effectief

Van de meer dan 40.000 gevallen die in het onderzoek zijn opgenomen, was slechts 1,8 procent volledig gevaccineerd. Dat interpreteren de onderzoekers als een verdere bevestiging dat de vaccins zeer effectief zijn.

Van de besmette personen was 74 procent niet gevaccineerd en 24 procent slechts gedeeltelijk gevaccineerd. Vanwege de beperkte hoeveelheid gegevens, kunnen de onderzoekers geen uitspraken doen over een hoger risico op ernstige ziekte bij gevaccineerde mensen.

,,Onze analyse toont aan dat delta-uitbraken zonder vaccinatie een aanzienlijk grotere last voor het gezondheidssysteem vormen dan een alfa-epidemie’’, zei een van de auteurs van het onderzoek, biostatisticus Anne Presanis (Universiteit van Cambridge). ,,Volledig gevaccineerd worden is van cruciaal belang om het risico op symptomatische infectie te verminderen en het risico op het ontwikkelen van ernstige delta-infectie en ziekenhuisopname te verminderen.’’

Voorbehouden

Een van de zwakke punten van de studie is volgens de auteurs zelf dat ze geen gegevens hadden over de eerdere ziekten van hun patiënten. Ook is het mogelijk dat de regels voor ziekenhuisopnames tijdens de proefperiode zijn gewijzigd. De onderzoekers hebben in ieder geval geprobeerd deze factoren in hun berekeningen zoveel mogelijk te minimaliseren.