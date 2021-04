Niet naar school omdat je ongesteld bent? Annette (54) hielp 50.000 meisjes in Malawi aan maandverband

Britse onderzoe­kers: wie weinig beweegt, loopt hoger risico op dood door corona

14 april Wie een grotendeels zittend leven leidt, of anderszins weinig beweegt, loopt een groter risico om te overlijden aan een coronabesmetting. Ook is de kans op een ernstiger ziekteverloop groter, stellen de auteurs van een studie onder bijna 50.000 personen die gisteren verscheen in het vakblad British Journal of Sports Medicine. Het verbaast bewegingswetenschapper Hans Savelberg niets.