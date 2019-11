Nieuwe test met donorbloed kan jaarlijks 400.000 proefkonijnenlevens redden

De afweercellen voor de test worden gewonnen uit donorbloed. Donors worden speciaal hiervoor opgeroepen en ze geven iedere keer expliciet toestemming voor het gebruik van hun bloed voor dit soort onderzoek en tests. Elke donatie die hiervoor wordt gebruikt, spaart zo’n vijfhonderd konijnenlevens.



Frank Wassenberg, Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Dieren: ,,Dit zou een les voor de politiek moeten zijn. Het Rijk besteedt jaarlijks honderden miljoenen aan onderzoek met proefdieren, en minder dan een half procent daarvan gaat naar onderzoek zonder proefdieren.”



Proefdierenonderzoek is een doodlopende weg, vindt Wassenberg. ,,Het alternatief is betrouwbaarder, sneller en levert geen dierenleed meer op. Proefdiervrije testmethoden zijn in alle opzichten beter dan de ouderwetse dierproeven, heb het lef om daar nu een einde aan te maken!”