OMT-lid: Terrassen open met Pasen is echt nog een brug te ver

OMT-lid Menno de Jong, viroloog aan het Amsterdam UMC, ziet voorlopig geen ruimte voor versoepelingen. Dat zegt hij tegen de Amsterdamse zender AT5. ,,De terrassen weer openen met Pasen is echt nog een brug te ver”, aldus het OMT-lid. Ook stelt hij dat het wijsheid is de avondklok voorlopig aan te houden.

De stijging van het aantal besmettingen de afgelopen dagen is volgens De Jong mogelijk het effect van de versoepelingen van de afgelopen weken. ,,Tegelijkertijd zien we het aantal ziekenhuisopnames stabiliseren. Het is nog wel redelijk hoog, maar wel stabiel. De IC-opnames nemen toe. Er lijkt een andere relatie te zijn tussen het aantal infecties en het aantal ziekenhuisopnames. En dat is ook best een beetje fijn en komt omdat het aantal infecties het hoogst is onder de jongeren.”

Volgens De Jong liggen de grootste risico's nu bij de kwetsbare mensen die nog niet gevaccineerd zijn. ,,Als het aantal besmettingen blijft stijgen, dan zal het op den duur overslaan naar de kwetsbare groep mensen.” Versoepelen is daarom alleen ‘mondjesmaat’ een optie, concludeert De Jong.

Het OMT-lid gaat ook in op de hoop dat de terrassen met Pasen weer open kunnen. ,,Vanuit de infectiedruk denk ik dat het openen van de terrassen een brug te ver is. In mijn optiek is het te snel. Als er versoepeld gaat worden, dan denk ik eerder aan kleinere versoepelingen, zoals het hoger onderwijs. De avondklok zou ik op dit moment zeker aanhouden. Er zijn nog een behoorlijk aantal risico's. We zijn er nog lang niet.”

Persconferentie

Vandaag komen de betrokken bewindspersonen in het Catshuis samen om te besluiten of er vanaf 31 maart meer ruimte komt voor terrassen, het hoger onderwijs en de detailhandel. De harde lockdown loopt dan af, eerder beloofde het kabinet enige verruimingen - mits de epidemiologie het toelaat.

RIVM-directeur Jaap Van Dissel praat hen dan bij over de laatste stand van zaken. Dinsdag is er weer een persconferentie, woensdag is er een Tweede Kamerdebat.

Gisteren heeft het RIVM 7668 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is het hoogste aantal in een dag sinds 8 januari. Een etmaal eerder ging het om 7425 nieuwe gevallen. Het aantal nieuwe coronagevallen was de laatste tijd vrij stabiel. Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 18. Van donderdag op vrijdag waren dat er 46.

Vandaag of morgen overstijgt het totaal aantal bevestigde coronagevallen de 1,2 miljoen, is de verwachting.