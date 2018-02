Onderzoekers bundelen krachten in strijd tegen kanker

Bijna 600 onderzoekers bundelen de krachten in de strijd tegen kanker. Ze werken nauw samen in het nieuwe Oncode Institute, dat morgen wordt gelanceerd. Het doel is een betere, snellere en betaalbare behandeling van de ziekte.

Kanker treft een op de drie Nederlanders. Ieder uur sterven er vijf mensen aan de gevolgen van de ziekte. Er is al veel verbeterd in de behandeling van kankerpatiënten, maar er zijn nog veel hiaten in de kennis.



,,We weten best veel, maar begrijpen nog niet altijd hoe het werkt’’, zegt Ton Rijnders, algemeen directeur van het Oncode Institute . ,,Kanker is een verzameling van ziektes met overeenkomsten en verschillen. Waarom werkt een behandeling bij sommige patiënten wel en bij anderen niet. Daar weten we nog te weinig van.’’

Virtueel

Oncode, een virtueel insituut, bundelt de expertise van 43 onderzoeksleiders en hun teams van negen instituten. Ze richten zich niet alleen op onderzoek maar zetten zich ook in om de bevindingen sneller in de praktijk toe te passen bij patiënten. ,,De resultaten moeten door anderen worden opgepakt om tot oplossingen voor patiënten te komen’’, zegt Rijnders. ,,Die stap gaan we versnellen.’’



Al tijdens lopende onderzoeken buigen deskundigen zich over de vraag hoe de resultaten vertaald kunnen worden naar nieuwe behandelmethoden in klinieken. ,,Ze kijken welke private partijen ze daarvoor kunnen interesseren. We hebben de artsen hard nodig, maar ook biotechbedrijven en farmaceuten.’’

Voordelen

Volgens Rijnders levert de samenwerking voordelen op voor zowel de patiënt als de maatschappij. Het kan de zorg voor kankerpatiënten verbeteren en levens redden. Patiënten kunnen gerichter behandeld worden. Dat bespaart kosten.



Rijnders: ,,Dure behandelingen kunnen we uitsluitend gebruiken voor patiënten die daar echt iets aan hebben. Ondertussen gaan we op zoek naar nieuwe therapieën voor patiënten voor wie nog niet veel behandelingen beschikbaar zijn. Het zou fantastisch zijn als we beter weten welke behandeling voor welke patiënt effectief is.’’

Versoepeling

Het Oncode Insitute wil ook graag versoepeling van de regels. Als blijkt dat een geneesmiddel voor een andere ziekte ook kan werken bij kankerpatiënten, is toestemming nodig om dat bij deze groep te testen en toe te passen.



,,We willen de huidige voorschrijfpraktijk veranderen als onderzoekers uitvinden dat een geneesmiddel ook op een andere manier gebruikt kan worden’’, zegt Rijnders. ,,Om dat algemeen geaccepteerd te krijgen, moeten we in gesprek met andere partijen.’’



KWF Kankerbestrijding en drie ministeries investeren de komende vijf jaar in totaal 120 miljoen euro. ,,Alleen door de krachten te bundelen, kunnen we kanker te slim af zijn’’, zegt Koos Boering, interim-directeur van KWD Kankerbestrijding.