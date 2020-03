Oorzaak van burn-out en depressie bij millennials: wat is er echt aan de hand?

CORONAVIRUS LIVE | Dodental VS stijgt naar 19; Italië breidt rode zones uit

7:49 De Italiaanse overheid heeft besloten Lombardije van de buitenwereld af te sluiten, om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Het afgelopen etmaal zijn er in Italië meer dan 1100 nieuwe gevallen bijgekomen. In Nederland is het aantal besmettingen met 60 gestegen naar 188. Hoogstwaarschijnlijk is dit de start van een epidemie, concludeert een arts-microbioloog van het UMC Utrecht. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog. De afgelopen dagen lees je hier terug.