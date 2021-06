Op vakantie in eigen land? Dit is waar je op moet letten

Nederland gaat deze zomer de boeken in als een van de populairste vakantiebestemmingen. Uit onderzoek blijkt dat veel Nederlanders vanwege corona ervoor kiezen dichterbij huis te blijven. Het scheelt weliswaar gedoe rondom negatieve testen en coronapaspoorten, toch zijn er ook in eigen land een aantal zaken waar je als reiziger op moet letten. Wij zetten de belangrijkste voor je op een rijtje.

Heb je wat aan je reisverzekering als je op vakantie gaat in Nederland?

,,Ja, de dekking die je normaal gesproken tijdens een reis naar een verre bestemming geniet, die heb je doorgaans ook wanneer je in Nederland op reis gaat”, zegt Iwanna de Jonge van het Verbond van Verzekeraars.

Twintig procent van de mensen met een reisverzekering lijkt niet te weten dat de reisverzekering binnen Nederland dekking biedt bij bijvoorbeeld diefstal of verlies van spullen. ,,Ook als je binnen Nederland vakantie viert kan er bijvoorbeeld iets met je bagage gebeuren. Of je laat een dure camera of je net nieuwe telefoon vallen of je zonnebril wordt gesloten” legt De Jonge uit.

Waar moet je tijdens vakantie in eigen land opletten?

,,Zolang je een binnenlands reisje maakt met minimaal één overnachting biedt je reisverzekering dezelfde dekking als in het buitenland”, zegt Bas Knopperts van Independer. ,,Maar maak je die overnachting niet, dan vervalt de dekking van je reisverzekering.” De Jonge vult aan: ,,Ga je slechts een dagje naar het strand dan is dat doorgaans niet verzekerd via je reisverzekering.”

Voor het buitenland is die overnachtingsverplichting overigens niet aan de orde. ,,Ga je bijvoorbeeld één dagje naar België of Duitsland, dan biedt je reisverzekering gewoon dekking”, aldus Knopperts.

Voor welke schade ben je verzekerd?

Naast schade aan je telefoon of dure camera, dekt de reisverzekering ook schade aan je verblijf. ,,Ook al ben je nog zo voorzichtig, schade aan je vakantiehuisje of caravan kan alsnog ontstaan”, zegt De Jonge. ,,En stel dat je auto kapotgaat, dan heb je via je reisverzekering recht op hulp en vervangend vervoer.”

Dan is er ook nog de schade die kan ontstaan zonder dat je daar zelf invloed op kan uitoefenen. ,,Denk aan zomerse stormen”, zegt Knopperts. ,,Raakt je tent daar bijvoorbeeld door beschadigd, dan ben je daarvoor gewoon verzekerd via je reisverzekering.”

Welke eis stellen reisverzekeraars?

Je spullen zijn weliswaar verzekerd via je reisverzekering, verzekeraars stellen wel de eis dat je daar goed oplet. ,,Ga je bijvoorbeeld met het hele gezin zwemmen en laat je je telefoon of portemonnee onbeheerd achter, dan is eventuele diefstal daarvan niet verzekerd”, legt Knopperts uit.

Belangrijk om te weten?

,,Een belangrijke dekking van je reisverzekering is die voor medische kosten. Dit kan handig zijn in het geval je in een land met dure medische kosten onverhoopt in het ziekenhuis komt te liggen. Ben je op vakantie in Nederland, dan zijn medische kosten gewoon verzekerd via je zorgverzekering”, aldus De Jonge.

Dan kan het tot slot nog van belang zijn op te merken dat je met een doorlopende reisverzekering vaak voordeliger uit bent dan met een verzekering afgesloten speciaal voor één bepaalde trip. Uit onderzoek van Independer uitgevoerd in samenwerking met Panel Inzicht, blijkt dat maar liefst 81 procent van de ondervraagden zegt een reisverzekering te hebben. En 34 procent van hen van hen zegt deze doorgaans alleen voor de duur van een vakantieperiode af te sluiten. Knopperts: ,,Die kortlopende reisverzekeringen zijn vaak relatief duur. Als je naast je zomervakantie ook nog eens een weekje weggaat, of soms een weekendtripje maakt, dan ben je meestal goedkoper af met een doorlopende reisverzekering. Je hoeft dan ook niet steeds opnieuw afsluitkosten te betalen.”