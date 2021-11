Opnieuw corona-uitbraken in verpleeghuizen: ‘Het is niet te voorkomen’

Linse (30) maakt een statement tegen het perfecte plaatje: ‘Zelfs een plussize model is niet de werkelijk­heid’

Ze voelde zich altijd al anders. Vergeleken met het perfecte plaatje dat in de media werd geschetst was Linse van Dijk (30) te groot, te dik, te druk. Daar wil ze nu verandering in brengen met haar magazine LINSE. ,,Het perfecte plaatje is een illusie. Ik wil graag dat de nieuwe generatie opgroeit met het idee dat ze er mag zijn zoals ze is.”

23 oktober