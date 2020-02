Over je problemen praten lucht op, maar het helpt je niet verder

Je (negatieve) emoties met anderen delen haalt misschien de druk er even af, maar maakt een mens uiteindelijk niet gelukkiger. Het is vaak zelfs inefficiënt, zo blijkt uit onderzoek van sociaal psycholoog Lisanne Pauw, die inmiddels van de Universiteit van Amsterdam is overgestapt naar de Couple and Family Psychology Lab van de universiteit in Münster. Hoe zit dat dan?



VRAAG 1: Praten we graag over onze problemen?

Pauw: ,,Jazeker, we delen onze emoties vaak. Zo’n 90 procent van wat ons overkomt en raakt, bespreken we met andere mensen. Het kan om van alles gaan, van een caissière die vervelend op je reageerde tot het overlijden van een familielid.