Penopauze? Midlifecrisis? Allemaal flauwekul!

Harry (52) en Jasja (51) gooien het roer om starten opvang voor gestreste mensen: ‘Het is hier heel stil’

13 februari Harry Veenstra (52) en Jasja Nottelman (51) uit IJsselstein staan aan het begin van een nieuw avontuur: ze hebben een oud schoolgebouw in het Groningse komdorp Visvliet gekocht en willen daar gasten gaan ontvangen. Studenten die een time-out nodig hebben, maar ook gestreste predikanten en hun gezinnen die wel even een break kunnen gebruiken in het hectische leven van alledag.