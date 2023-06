Pleidooi voor ‘kindvriendelijke’ knoopcelbatterij: elk jaar sterven wereldwijd 2000 kinderen na inslikken

Een diameter van 2 centimeter, glad en glimmend: de bekende knoopcelbatterij zit doorgaans in je autosleutel, keukenweegschaal, of bewegende knuffel. Hart-longchirurg Tjark Ebels van het UMCG en KNO-arts Freek Dikkers zien geregeld kinderen op de operatietafel die een knoopcelbatterij hebben ingeslikt. „Het zijn operaties waarbij we proberen te redden wat er te redden valt”, zegt Dikkers. „Mijn kleinzoon is vier jaar en dat is voor mij een extra motivatie om me hier sterk voor te maken.”