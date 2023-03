Polikliniek longcovid sluit deuren voor nieuwe patiënten: ‘Ga maar naar de huisarts’

Nick viel in een jaar tijd 19 kilo af door afval te prikken: ‘Niet normaal, hoeveel rommel er ligt’

Begin 2022 stelde de toen 102 kilo wegende Nick zichzelf een doel: in het nieuwe jaar moest hij maar eens afrekenen met de overtollige kilo’s. Hij kwam in contact met een afvalgroepje. Geen dieetgroep, maar een community die letterlijk afval opruimt. Na een jaar ‘prikstokken’ is hij 19 kilo lichaamsvet kwijt.