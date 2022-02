Praten over de dood is taboe geworden en dat zorgt voor spijt en extra verdriet

Monuta Praten over je afscheid: een moeilijk gesprek dat je dierbaren straks helpt

Het is het laatste dat je voor een dierbare kunt doen: de uitvaart regelen. En het laatste dat je wilt, is dat er dan onduidelijkheid is. Help je dierbaren door ze nu alvast te vertellen wat voor uitvaart je wilt. Zodat je het, als het zover is, kunt loslaten omdat je weet dat het afscheid is zoals jijzelf of je dierbare dat wenst.