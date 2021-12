Presentator Kefah Allush is verslaafd aan hardlopen: ‘Al is het pas leuk na zes minuten’

Hemd van het lijf Arnon Grunberg drinkt paar glazen wijn per dag: ‘Maar dronken word ik niet’

In Hemd van het Lijf vertellen BN’ers over hun gezondheid. Als hij met zijn babyzoon door de bergen wandelt, ontspant Arnon Grunberg, hij is tegenwoordig blij met zijn krullen en valt overal makkelijk in slaap. ‘Soms, als ik heel moe ben, aan tafel. Dat komt natuurlijk niet sympathiek over.’

