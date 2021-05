Prikwijzer: wanneer ben jij aan de beurt en welk vaccin krijg je?

Tijm (57) werkte zoveel dat hij slechts een paar uur per nacht sliep, tot hij plots in een psychose belandde

9 mei De Houtense politicus Tijm Corporaal was zó druk, dat hij geen tijd had om met zijn kinderen Jolijn (24) en Milan (22) aan tafel te eten. Hij nam zijn bordje mee naar zijn bureau. Daar kon hij tenminste doorwerken. ,,Dat er met mij iets goed fout zat, had ik totaal niet in de gaten. Zonder mijn kinderen in mijn buurt was het slechter afgelopen.’’