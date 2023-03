Primeur: zorgmedewerker met long covid wint rechtszaak, instelling moet schade vergoeden

Een zorginstelling in Zuid-Holland is aansprakelijk gesteld voor de gevolgen van de coronabesmetting van een werknemer. Volgens de rechter is de werkgever te verwijten dat de vrouw zonder beschermingsmiddelen patiënten hielp. Het is voor zover bekend de eerste keer dat een werknemer een dergelijke zaak wint.

De vrouw (28) raakte in april 2020 besmet met het coronavirus. Zij stelde dat dat gebeurde tijdens haar werk als verpleegkundige in een tehuis. In de zaak die ze aanspande tegen zorgorganisatie Fundis en aansprakelijkheidsverzekeraar MS Amlin, oordeelde de rechter dat ze dat voldoende aannemelijk heeft gemaakt.

De verpleegkundige kwam zonder beschermingsmiddelen in aanraking met patiënten die later besmet bleken met corona. Zo moest de vrouw zonder mondkapje een bewoner behandelen bij wie ‘het snot uit de neus liep’. Ze stelt dat die mondkapjes wél voorradig waren en heeft er meermaals op aangedrongen ze vaker te mogen dragen. De dienstdoende arts gaf daarvoor echter geen toestemming. Volgens het beleid van de instelling mocht dat pas bij een concrete coronaverdenking.

De rechter oordeelt nu dat de zorginstelling personeel onnodig in gevaar bracht. Daarom moet de schade vergoed worden die de vrouw door haar besmetting opliep of nog gaat oplopen. De verpleegkundige heeft long covid. Volgens vakblad Zorgvisie, dat het nieuws over de uitspraak woensdag als eerste publiceerde, is ze erg moe, kan ze niet volledig werken en heeft ze hulp nodig in het huishouden.

Claim

Haar advocaat Edwin Bosch bereidt een claim voor van mogelijk honderdduizenden euro's. Volgens Bosch is het de eerste keer dat een zorgmedewerker een dergelijke zaak wint. ,,Het is ontzettend lastig aan te tonen dat je de besmetting op je werk opliep. Ik ben heel blij dat dat in deze zaak gelukt is.’’

Een woordvoerder van verzekeraar MS Amlin noemt de zaak ‘uniek’. ,,Deze situatie deed zich voor in de prille beginfase van de pandemie, binnen een maand na de eerste lockdown. Overheidsrichtlijnen ontbraken, of ze veranderden telkens weer. Beschermingsmiddelen waren bovendien erg schaars. Werkgevers zagen zich daardoor voor een onmogelijke opdracht gesteld. Wij zijn van mening dat Fundis zijn uiterste best gedaan heeft en zorgvuldig handelde.”

Toch is geen hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak. ,,In deze specifieke zaak heeft de rechter geoordeeld dat de medewerkster echt aannemelijk heeft kunnen maken dat de besmetting op het werk heeft plaatsgevonden. Als aansprakelijkheidsverzekeraar zullen wij de geleden en te lijden schade vergoeden.”

Onbeschermd

Meer zorgmedewerkers zitten met long covid thuis. Deze maand verloren de vakbonden CNV en FNV een zaak die zij aanspanden tegen de staat. De bonden eisten een collectieve compensatieregeling voor deze mensen, omdat ook zij in de eerste golf hun werk soms onbeschermd moesten doen. De rechter oordeelde toen onder meer dat werknemers individueel moeten aantonen dat zij op hun werk besmet raakten.

Dat is nu dus voor het eerst gebeurd. Kitty Jong, vicevoorzitter van de FNV, noemt de uitspraak ‘spectaculair’. ,,Dit is echt een precedent. Toch zetten wij nog steeds in op een collectieve regeling. Niet alle mensen kunnen aantonen dat zij op werk besmet zijn.’’

Dat stelt ook Bosch. ,,In dit geval heeft de verpleegkundige alles heel secuur bijgehouden. Dat geldt niet voor alle zorgmedewerkers. In mijn ogen is een collectieve regeling voor deze mensen nog steeds nodig. Zij stapten naar voren op een moment dat het nodig was, maar zitten nu met de brokken.’’

Zorgmedewerkers en vakbondsmensen voorafgaand aan een kort geding over long covid. Derde van links: Kitty Jong.

Niet alleen zorgpersoneel kampt met langetermijngevolgen van hun coronabesmetting. Onbekend is hoeveel Nederlanders long covid hebben, maar naar schatting zijn het er minimaal vele tienduizenden. Volgens onderzoek houdt 1 op de 8 mensen langetermijnklachten over aan een coronabesmetting. Die klachten variëren van persoon tot persoon. Veel mensen hebben bijvoorbeeld last van vergeetachtigheid en een slechte conditie. In sommige gevallen zijn de klachten zo ernstig dat werk en het sociale leven compleet stil liggen. Effectieve behandelingen zijn er nog niet.

