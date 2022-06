Ramen dicht, want de graspollen bezorgen hooikoortspatiënten een pittige week

Door de regenbuien van afgelopen weekend en de zon en warmte nu, groeien en bloeien de grassen volop. Een crime voor hooikoortspatiënten, want het aantal pollen in de lucht is deze week op zijn piek.

Juni is doordat het graspollenseizoen op zijn hoogtepunt is al een zware maand voor hooikoortspatiënten - liefst 20 procent van de Nederlanders heeft in meer of mindere mate hooikoortsklachten - maar deze week is het extra bikkelen. ,,Het afgelopen weekend heeft het in vrijwel het hele land geregend en nu is het zonnig en droog, dus dan bloeit het gras flink”, zegt meteoroloog Johnny Willemsen van Weerplaza.

,,Donderdag is het 26 tot 30 graden en de wind draait, dus in de kustgebieden zijn ze dan ook de verlichting kwijt die de frisse zeelucht bood. Maar, in de loop van de dag gaat het vanuit het zuiden van het land regenen, dus dan spoelen de pollen weer uit de lucht.”

Niezen en waterige ogen

Graspollen zijn zeer sterk allergeen: zo’n twee miljoen Nederlanders zullen nu merken dat het gras bloeit, met bijvoorbeeld niezen en waterige ogen als resultaat. Ook boompollen en pollen van kruiden kunnen allergische reacties veroorzaken, zoals de lindes die nu bloeien en grote brandnetels.

Hooikoortspatiënten hoeven zich geen zorgen te maken om wilgen en populieren die zorgen voor zogeheten ‘zomersneeuw’: plukken pluis waarmee het uitgerijpte zaadje door de lucht wordt vervoerd. Want die pluizen zijn, net als die van de uitgebloeide paardenbloem, niet allergeen en veroorzaken dus geen hooikoortsklachten, schrijft bioloog Maurice Martens op Pollennieuws.nl, dat de stand van de pollendruk van dag tot dag bijhoudt. Die druk is momenteel ‘zeer ongunstig’.

Wat je kunt doen? Deskundigen van Maastricht University adviseren patiënten om ramen en deuren dicht te houden, want door de wind dwarrelen de pollen naar binnen. ‘Frisse lucht binnenlaten doe je dan in de ochtend, avond of vlak na een regenbui want dan zijn er minder pollen in de lucht’. En let ook op met autorijden: volgens onderzoek van professor Bernd Kremer en zijn Maastrichtse team hebben hooikoortssymptomen effect op de rijvaardigheid. Hooikoortsmedicatie herstelt de rijvaardigheid voor een groot gedeelte weer.