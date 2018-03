Rechter in Californië eist kankerwaarschuwing op koffie van Starbucks

Sara is aan het sterven, maar niemand wil haar helpen

24 maart Ze is 30 jaar, maar weegt nog geen 30 kilo. Zeer bewust is ze zich van het diepe zwarte gat waarin ze al drie jaar zit, de hel die anorexia heet. Sara* wil ontsnappen, maar er is geen hand die haar uit het moeras trekt. Dit is Sara's noodkreet.