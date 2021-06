Robin (22) doneerde stamcellen aan doodziek jochie: ‘Brief van ouders was het mooiste’

,,Als je een kind ziet spartelen in het water, duik je er toch ook achteraan?”, stelt Robin. We zitten aan de waterkant in Woubrugge, zijn voorbeeld is dus niet moeilijk voor te stellen op deze plek. ,,Hoe groot is nu het verschil? Dit kindje dat stamcellen nodig heeft, zie je niet zwemmen, maar spartelt wel in het ziekenhuis. Door stamceldonor te worden, kun je iemands leven redden.”