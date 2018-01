RS-virus bij kinderen zorgt jaarlijks voor 2.000 ziekenhuisopnames

Geen enorme stijging

Van een significante stijging van het aantal met het RS-virus geïnfecteerde kinderen is volgens pers- en wetenschapsvoorlichter David Drexhage van het Erasmus MC in Rotterdam overigens geen sprake. ,,Het is druk in het Sophia Kinderziekenhuis, maar niet drukker dan normaal op de intensive care.'' Het aantal opnamen is vergelijkbaar met andere jaren, en heeft duidelijk met de tijd van het jaar te maken. ,,Griep, hè'', verklaart Drexhage. ,,Het probleem zit hem in het aantal vrije plekken en de beschikbare beademingsapparatuur.'' Een gegeven dat door het UMC wordt bevestigd. In het uiterste geval komt een kind met ernstige ademhalingsklachten aan een zogenaamd ECMO-apparaat te liggen. Deze hart-longmachine neemt de functie van het hart en/of de longen geheel of gedeeltelijk over. ,,Maar dat alleen in extreme gevallen'', aldus de woordvoerder.

Goed te behandelen

,,In Nederland is dit goed te behandelen, want bij ons komen deze kinderen op de intensive care terecht. Maar in veel, veelal armere landen, is die mogelijkheid er niet en sterven er duizenden kinderen aan dit virus'', zegt Bont. Hij doet daarom met een internationaal team, deels gefinancierd door de Bill & Melinda Gates-foundation, onderzoek naar een vaccin tegen dit virus.



Bont heeft goede hoop dat er over drie jaar een vaccin tegen het virus is. Op verschillende plaatsen in de wereld worden getest met inentingen. ,,Het is van groot belang dat er een vaccin komt tegen dit virus. Maar voor dat vaccin is het wel van belang dat je weet wie je moet vaccineren voor het grootste effect'', schrijft de arts. Lange tijd werd gedacht dat het vaccineren van de zwangere moeder afdoende zou zijn en de baby, tot drie maanden na de geboorte, zou beschermen.



,,Wij hebben nu ontdekt dat we zowel de moeder als het kind moeten vaccineren. Dus ook ná de geboorte, aangezien we zagen dat het grootste deel van de kinderen die stierven ouder dan drie maanden waren.” Bont stelde, samen met tien andere onderzoekers, een wereldwijde database op. Daarin is driekwart van alle RS-sterftecijfers opgenomen.



In Nederland lijden ruim een miljoen mensen aan een longziekte. Reden voor het UMC, het Longfonds en de overkoepelende organisatie van ademhalingsspecialisten NRS, om aandacht voor het onderzoek te vragen. De resultaten van Bonts onderzoek zijn onlangs gepubliceerd in het medische tijdschrift The Lancet. Meer studie is echter nodig. ,,Dit onderzoek zorgt voor meer aandacht voor deze onderschatte ziekte, zodat we het uiteindelijk met een vaccin te lijf kunnen gaan'', besluit Bont.