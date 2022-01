Ruim elfduizend coronapatiënten zaten thuis aan zuurstof: ‘Komt bed vrij voor een ander’

Joke is een van de eersten die met een app haar longziekte in de gaten houdt. ‘Ik voel me veiliger’

GOES - Het gebeurde plotseling. Joke wist niet wat haar overkwam. Ineens had ze bijna geen lucht meer en belandde ze in het ziekenhuis. Nu houdt een app haar in de gaten. ‘Ik voel me veiliger’.

24 januari