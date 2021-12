Sandra over haar aandoening: ‘Je moet verwerken dat je kinderwens gigantisch wordt gesaboteerd’

Mijn ziekteZo’n 1 miljoen Nederlanders hebben een zeldzame aandoening. Daardoor is het vaak ingewikkeld om de juiste diagnose te stellen en de goede behandeling te vinden. In deze serie vertellen ervaringsdeskundigen over de impact daarvan. Vandaag Sandra Monnens (33) over trofoblastziekte: ,,Nu ben ik helemaal oké met hoe het leven nu is.”

Als een zwangerschap eindigt in een miskraam, brengt dat vaak veel verdriet en teleurstelling met zich mee. Sandra heeft het vier keer moeten meemaken. En haar derde miskraam bleek het begin van een nog zwaarder traject.

Haar eerste zwangerschap was een molazwangerschap, een goedaardige trofoblastziekte die met een curettage (een gynaecologische ingreep) wordt behandeld. Na een paar controles was de hCG-waarde, het ‘zwangerschapshormoon’, genoeg gedaald. ,,De kans op weer een mola was maar 1 procent hoger dan normaal, dus eigenlijk verwaarloosbaar.”

Wat is trofoblastziekte? Trofoblastziekten ontstaan door een ongecontroleerde deling van trofoblastcellen. Die cellen vormen de moederkoek (placenta) tijdens een zwangerschap. Het meest voorkomend is een molazwangerschap. Dan bestaat de behandeling uit vacuümcurettage. Bij kwaadaardige trofoblastziekten (GTN) is er sprake van kanker en bestaat de behandeling meestal uit chemotherapie. In Nederland krijgen elk jaar ongeveer 250 vrouwen de diagnose trofoblastziekte waarvan ongeveer 30 vrouwen GTN. Voor meer informatie en lotgenotencontact zie www.olijf.nl.

Een tweede molazwangerschap volgde niet, maar helaas wel drie miskramen in een paar maanden tijd. Hoewel Sandra daarna bewust even niet bezig was met zwanger worden, voelde het alsof ze in verwachting was. Ze was sneller moe, soms wat neerslachtig en had last van zere borsten.

Positieve test

,,Ik kón niet zwanger zijn, maar de zwangerschapstest was hartstikke positief. Van de miskraam kon het niet meer zijn. Ik had opeens pijn tussen mijn schouderbladen en had gelezen dat dat een buitenbaarmoederlijke zwangerschap kan zijn. Google is nooit je vriend…”

Quote Vanwege mijn diepe kinderwens vond ik het toen wel heel belangrijk dat mijn lijf intact bleef Sandra Monnens

Wat er daadwerkelijk speelde bleek een kwaadaardige trofoblastziekte te zijn: een choriocarcinoom. Een kwaadaardige trofoblastziekte ontstaat meestal na een molazwangerschap. Maar de ziekte kan ook ontstaan na een buitenbaarmoederlijke zwangerschap, miskraam of een normale zwangerschap. Omdat het bij Sandra kwaadaardig was, moest ze worden behandeld met chemotherapie.

,,Het gekke is dat we ergens blij waren met de diagnose, omdat eerst ook werd gedacht aan een kwaadaardige tumor in mijn baarmoederwand. Dan hadden ze mijn baarmoeder moeten verwijderen. Vanwege mijn diepe kinderwens vond ik het toen wel heel belangrijk dat mijn lijf intact bleef. Maar chemotherapie is natuurlijk ook niet echt een optie waarvan je denkt: doe mij dat maar.”

Behoefte uitspreken

Voor haar omgeving was het soms ook een beetje zoeken hoe ze Sandra konden steunen tijdens dit zware traject. Ze heeft geleerd om vooral te praten over wat ze nodig had. Bijvoorbeeld tegen een vriendin die net bevallen was van haar eerste kindje.

,,Daar wilde ik graag deelgenoot van zijn. Tegelijkertijd ervoer ik heel veel verlies en onmacht. Dat heb ik ook heel bewust uitgesproken. Je leeft allebei namelijk echt in een andere wereld. Vrienden kunnen ook niet goed weten wat ze eventueel voor je kunnen betekenen. En als je elkaar niet wilt kwijtraken, dan moet je goed uitspreken waar je behoefte aan hebt.”

Quote Ik had er behoefte aan om met iemand te kunnen spreken die hetzelfde had meegemaakt als ik Sandra Monnens

Sandra heeft ook veel gehad aan professionele hulp. ,,Je moet verwerken dat je kinderwens gigantisch wordt gesaboteerd. Maar ook dat je na de chemo een lijf hebt dat niet vertrouwd voelt.” Een gespecialiseerde fysiotherapeut en ergotherapeut ondersteunden het fysieke aansterken en herstellen, een psycholoog de emotionele verwerking. ,,Daar is best wat tijd overheen gegaan, dat kun je niet in twee sessies oplossen.”

Lotgenoten

In de periode dat Sandra ziek was, en ook daarna, heeft ze lotgenotencontact gemist. ,,Ik had er behoefte aan om met iemand te kunnen spreken die hetzelfde had meegemaakt als ik. Dat was er niet.” Ze heeft een blog bijgehouden over haar ziekteproces en de periode erna.

Ook heeft zij zich aangemeld bij Olijf.nl om zo benaderbaar te zijn voor vrouwen die net als haar zich geconfronteerd zagen met een kwaadaardige tumor in plaats van een baby.

Kinderwens

Sandra kijkt niet te ver vooruit in de toekomst. ,,Ik heb geleerd dat dat weinig zin heeft. Je kan beter koesteren wat je nu hebt, dan verlangen naar iets waar je eigenlijk geen zeggenschap over hebt.”

Met kinderen zijn Sandra en haar partner nu niet bezig, maar ze sluiten het ook niet uit. Omdat het risico aanwezig is opnieuw ziek te worden, zal de keuze nu nog meer welbewust zijn. ,,Tijdens het ziekteproces stond onze kinderwens echt op de voorgrond. Nu zijn we heel erg oké met het leven zoals het nu is.”

