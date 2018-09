'Screening op longkanker kan duizenden levens redden'

Het onderzoek loopt al sinds 2003. De onderzoekers presenteerden de resultaten dinsdag op het Wereld Longkanker Congres in het Canadese Toronto. Na tien jaar lag het sterftecijfer door longkanker onder mannen in de gescande groep 26 procent lager dan in de groep met mannen die geen controles kregen.



,,We weten dat we betere resultaten boeken als we elk jaar screenen", zegt Robin Cornelissen, longarts in het Erasmus MC. ,,Daarnaast wordt het effect van jaarlijkse screening groter als het langer wordt uitgevoerd. Het is dus aannemelijk dat het effect hoger kan zijn dan die 26 procent aan te vermijden sterfgevallen." Het is volgens de artsen tijd voor een bevolkingsonderzoek naar longkanker.