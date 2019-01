Slecht zicht, overbeharing of urineverlies? De laser lost het op

In Utrecht werken ze aan de arts van de toekomst: studenten geneeskun­de gaan de wijk in

27 december Vergeet de rijzige huisarts die zijn patiënten in een statige spreekkamer ontvangt. De dokter van de toekomst schakelt snel, is overal ter plekke en is naast medicus ook een soort coach. Als eerste in Nederland stuurt Universiteit Utrecht studenten geneeskunde de straat op.