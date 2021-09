Smoorverliefd op latere leeftijd: ‘Wie denkt dat er niets meer gebeurt tussen de lakens, heeft het mis’

Mijn ziekte Diana heeft het syndroom van Marfan: ‘Als mijn lijf nu al zo’n pijn doet, hoe is dat dan over tien jaar?’

1 september Zo’n 1 miljoen Nederlanders hebben een zeldzame aandoening. Daardoor is het vaak ingewikkeld om de juiste diagnose te stellen en de goede behandeling te vinden. In deze serie vertellen ervaringsdeskundigen over de impact daarvan. Vandaag Diana Maas (47) over het marfansyndroom.