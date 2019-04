Sophia overleefde twee keer kanker. ‘Meteen weer de oude? Zo werkt het niet!’

Video Waarom gaat de een sneller vreemd dan de ander?

11 april Stel: je hebt een fijne relatie, maar opeens voel je je aangetrokken tot een ander. Hoewel je graag trouw wilt blijven, kan het best lastig worden om niet in de verleiding te komen. De één is daar beter in dan de ander. Waar dat aan ligt, vertelt psycholoog Tila Pronk in haar college aan de Universiteit van Nederland*.