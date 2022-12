‘Spieren zijn de verbrandingsoven van je lichaam’: deze tips krijgen mannen van rond de 50 opnieuw fit

Na doorspoe­len toilet schieten vele druppel­tjes de lucht in en dat is ‘schokken­der dan verwacht’

Bij het doorspoelen van een toilet schieten vele minuscule druppeltjes – inclusief ziekmakers uit het toiletwater – de lucht in. Amerikaanse wetenschappers hebben dit effect voor het eerst in beeld gebracht. ‘Het is schokkender dan verwacht.’

15 december