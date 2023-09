Sport je meer dan drie keer per week? Deze voedingsstoffen moet je voldoende binnenkrijgen

met quiz Dit moet je weten over de Nu­tri-Sco­re: 'Diep­vriespiz­za met een B krijgt die score ten opzichte van andere pizza’s’

De Nutri-Score is al ruim een jaar op verpakkingen van voedingsmiddelen te vinden. Per 2024 wordt dit systeem het officiële voedselkeuzehulplogo van Nederland. Maar hoe wordt de Nutri-Score precies bepaald? En kan de score ons helpen gezonder te eten? Wij vroegen het de expert van het Voedingscentrum. ,,De nieuwe rekenmethode is een verbetering, maar er zitten nog steeds gekke dingen in.”