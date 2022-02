Steeds vaker begon ze ons of de huisartsenpost voor elk wissewasje te bellen

Ik loop over de galerij op de twintigste verdieping van een flatgebouw naar de woning van mevrouw Terpstra. Ik krijg nog steeds – na talloze visites – een weeïg gevoel in mijn maag als ik over de balustrade naar beneden kijk. Bij onze eerste ontmoeting vroeg ik mevrouw Terpstra of ze het niet eng vond om zo hoog te wonen. Haar antwoord was even direct als gevat: ,,Nee hoor, zo kan ik mooi vanuit mijn stoel door het raam flirten met knappe piloten. Veel meer zit er met mijn oude leeftijd en mijn hamlapjes – kort knikje neerwaarts naar haar borsten – niet meer in.’’