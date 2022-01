Syenne (15) brak al 55 keer een bot: ‘Ben wel eens wakker geworden met een breuk’

Een ongeluk zit voor in Syenne de Groot in een klein hoekje. Een val of misstap is genoeg voor een botbreuk. Sterker nog: er hoeft niet eens een ongeluk aan vooraf te gaan. De 15-jarige Nootdorpse is ook wel eens wakker geworden met letsel. ,,Toen ik ging slapen was er nog niets aan de hand.”