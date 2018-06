Thomas droeg 300 kilo én groot geheim met zich mee: Door het te delen, veranderde alles

Thomas Teneti voelde zich zo slecht, dat hij maar bleef eten. Ongezonde afhaalmaaltijden, pizza's: alles wat vol calorieën zat, was goed. ,,Ongezond eten was voor mij zoals een medicijn", zegt de Australiër. ,,Het was de gemakkelijkste oplossing. Nog liever at ik mij dood, dan eraan te denken mijn geheim te delen. Ik was bang om de teleurstelling te zien op de gezichten van mijn familie."

Thomas groeide op in een religieus gezin en vond het erg belangrijk wat zijn ouders van hem dachten. Maar toen de man uit Queensland bijna 300 kilo woog, veranderde een gesprek met zijn neef zijn leven. Hij raapte al zijn moed bijeen en vertelde hij de waarheid: de Australiër valt op mannen.



De reactie van zijn neef was niet wat hij verwachtte. ,,Dat is toch geen reden om het leven op te geven", kreeg hij als antwoord. Later vertelde hij het ook aan zijn ouders. ,,Ik heb het altijd gedacht, maar ik wilde het zelf niet zeggen of vragen", kreeg hij van zijn moeder te horen. Zijn vader was wel verrast, maar boos of beschaamd was hij niet. ,,Ik wist toen dat ik op de steun en liefde van mijn ouders kon blijven rekenen."

Opluchting