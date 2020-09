Toeval, of kunnen miljoenen vaccins nu de prullenbak in?

Eleonoor deelt gedicht uit portemon­nee van dementeren­de vader (87): ‘Reacties zijn hartverwar­mend’

27 augustus Dementie is verschrikkelijk en komt helaas veel voor. Ook de vader van Eleonoor is dement. Vlak nadat hij werd opgenomen vond Eleonoor een briefje met een gedichtje in zijn portemonnee. Ze deelde het op Twitter en dit zorgde voor ontzettend veel verbondenheid.