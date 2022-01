Topkok Alain Caron mocht van dokter geen vlees meer eten: ‘Je kan de pot op’

‘Oesters, die kan ik altijd eten’

Eten & drinken: ‘Ik ga voor een goed stuk vlees of vis en eet best gezond. Wel moet ik opletten dat we niet te veel vet eten en niet te vaak dier. Ik ben Frans, een bourgondiër. Ik hou van een lekker glas wijn, ook dat moet ik niet te veel drinken. Ach, je doet je best om een balans te vinden en dat lukt wel. Soms drink ik weken niet, soms drie glazen wijn per dag, soms nog meer. De discipline is er niet altijd. Sterke drank drink ik niet. Alleen af en toe Franse gin, 44°N, gemaakt door de parfumeurs van Grasse. Superchic verpakt in een blauw met gele doos en waanzinnig lekker. Een snoeperd ben ik niet, soms een stukje chocola, maar die moet wel héél goed zijn. En oesters, die kan ik altijd eten.’