Toppers, helden, mensenmensen: alle lof voor de huisartsen

In quarantaine, dag 399

Als u iets hebt tegen huisartsen (of ziekteverhalen), kunt u deze stukjes beter overslaan. Ik vroeg u ervaringen met deze vaak ongeziene zwoegers en poortwachters van onze gezondheidszorg. Ik kreeg ze. Standbeelden wilt u oprichten, een paar keer kwam het woord ‘held’ voorbij. Niet ten onrechte, denk ik. Wie zich opricht, wie om ons geeft wanneer wij of een van onze dierbaren ziek zijn, die verdient geprezen te worden. De verhalen die u schreef gaan logischerwijs vaak over ziekte en dood. Dat is nu eenmaal wanneer we onze huisarts het meest nodig hebben. Maar er spreekt emotie en diepgevoelde dankbaarheid uit. Ik laat u meelezen.

