Trodessa kreeg borstkanker en hersenvliesontsteking: ‘Heb de dood een hand gegeven’

‘Je moet je zus zo snel mogelijk weghalen. Hier zal ze sterven. We kunnen haar niet helpen,’ fluisterde de arts in het oor van mijn broer Allan. Zelf hoorde ik het niet; ik was in een coma gegleden. Ergens maar goed, want ik weet niet of ik de mededeling had aangekund. Het was de zomer van 2018 en ik was 38 jaar. We waren in Kaapverdië om Allans huwelijk te vieren, niet om voorgoed afscheid te nemen. Hoe kon het nou toch dat de dood me ineens kwam halen?