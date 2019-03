Tweederde doktersassistenten kampt met geweld

Dit blijkt uit een ledenpeiling van de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA) onder bijna duizend doktersassistenten. NVDA-voorzitter Kees Gillis: ,,Een patiënt smeerde bloed aan de muur, er is een aantal incidenten met vuurwapens en één met een bijl. Er wordt geslagen, met computers gegooid, of patiënten dreigen dat ze weten waar je woont.’’

Mogelijke verklaringen voor de toenemende intimidatie zijn: lange wachttijden, onwetendheid, verkeerde verwachtingen en machteloosheid van patiënten, drank- of drugsgebruik of psychiatrische problemen. Volgens de Nederlandse Zorg Autoriteit stijgt het aantal zorgvragen bij huisartsenposten door de vergrijzing tot 2025 jaarlijks met 2 tot 3,7 procent.

Toenemend geweld

Van de doktersassistenten die te maken hebben gehad met geweld, neemt volgens bijna de helft het geweld op het werk toe of sterk toe. Volgens eenderde blijft het geweld gelijk. Slechts 4 procent stelt dat het geweld afneemt. De uitkomsten maken de NVDA-voorman ‘boos en verdrietig’. ,,Verdorie, waarom doen zoveel mensen zo?’’ vraagt hij zich hardop af. ,,Je hebt te maken met zorgverleners, mensen die je willen helpen. Zij doen gewoon hun best.’’



Ruim een kwart geeft aan meer dan 4 keer per jaar te maken te hebben met geweld op het werk. Veel doktersassistenten in huisartsenpraktijken en huisartsenposten voelen zich daardoor angstig, zijn bang, van slag en boos. Ook voelen zij zich vaak verdrietig en onveilig en kampen assistenten met langdurige, fysieke klachten. In een aantal gevallen moest de politie eraan te pas komen. Eén op de vijf doktersassistenten maakte melding bij de politie en één op de negen deed aangifte. Sommige huisartsenpraktijken nemen maatregelen, zoals een alarmknop of een afgeschermde balie.