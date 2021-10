Uitgestelde zorg eist tol: amputaties en vergroeiingen als uitwassen

Dat blijkt uit een rondgang langs artsenverenigingen en ziekenhuizen. Jongeren komen binnen met krommere ruggen (scoliose), waardoor een operatie onvermijdelijk is. Patiënten met artrose hebben ernstiger slijtage waardoor protheses minder goed werken. Meer diabetespatiënten hebben zulke ernstige voetwonden dat amputaties nodig zijn.



Door de toegenomen druk op de ziekenhuizen sinds de coronapandemie zien specialisten meer patiënten op de poli’s die zwaardere problemen hebben. ,,Ze gaan later naar de huisarts, waardoor de klachten al erger zijn. Of ze gaan helemaal niet en komen zieker op de spoedeisende hulp binnen”, verklaart Anneke Plette, woordvoerder van Ziekenhuis Sint Jansdal in Harderwijk.