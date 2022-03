Utrecht steeds toegankelijker voor mensen met beperking: ‘Personeel begroet mensen in gebarentaal’

Een winkel binnengaan, een praatje maken met personeel of gebruikmaken van het toilet: het is niet voor iedereen een doodgewone, alledaagse handeling. Eigenaar Tijn Rams van spellenwinkel Subcultures weet dat maar al te goed. In zijn zaak ontvangt hij veel mensen die blind of doof zijn, of een andere beperking hebben. Want: ,,Iédereen houdt van spelletjes.”