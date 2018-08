Vaccinatiedebat steeds feller: 'stop met reageren vanuit de onderbuik'

Bv de Liefde Op papier hadden ze een perfecte relatie, maar Karin miste intimiteit

14 augustus Over gemak en ongemak in een relatie. Eigenlijk kan Karin (49) alleen maar leuke dingen vertellen over Jan-Hein (50). Toch is ze van hem gescheiden. Omdat ze eindelijk aan zichzelf mocht toegeven dat zij seks wél belangrijk vindt.