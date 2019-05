Van afkomst tot verborgen ziektes: dit is wat je allemaal kunt aflezen aan je bloed

Deze oud-deelnemers van Obese vechten nog tegen de kilo’s

18 mei Vanaf deze week is ‘Obese’ weer te zien, het programma waarin deelnemers de strijd met de kilo’s aanbinden. Acht maanden lang worden ze gevolgd door Angela Groothuizen en begeleid door een professioneel team, terwijl ze werken aan een nieuwe levensstijl. Wat blijft er over aan goede voornemens als Nederland niet meer meekijkt? We vroegen het vier oud-kandidaten.