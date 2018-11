Van cappuccino tot pannenkoek: een ode aan de verpleging

Arts vervolgd voor euthanasie

16:56 Een arts van een verpleeghuis in Den Haag wordt vervolgd voor de euthanasie op een 74-jarige vrouw in 2016. De vrouw was dement en daardoor was het niet duidelijk of zij echt dood wilde. Mevrouw maakte die dag nog plannen om die avond met haar familie uit eten te gaan. Niemand had haar verteld dat ze zou sterven.