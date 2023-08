Van leidekker tot leidinggevende, iedereen lijkt tegenwoordig een tatoeage te hebben

podcast De lekkerste podcast voor aan het strand: ‘Ik werd op mijn 75ste smoorver­liefd, we waren ontzettend klef’

De podcast Over de Liefde is op zomervakantie. Daarom herhalen we de komende zes weken op zondag de lekkerste afleveringen van het afgelopen seizoen. Deze week: actrice en schrijfster Ineke Swanevelt over seks en liefde op latere leeftijd. ,,Ik werd op mijn 75ste smoorverliefd. We waren ontzettend klef.”